Актриса Наталья Бардо прокомментировала новости о разводе с мужем Марюсом Вайсбергом

Актриса Наталья Бардо прокомментировала слухи о разводе с мужем Марюсом Вайсбергом. Подобные сообщения ее крайне удивили, так как, по ее словам, с каждым годом их отношения с супругом становятся только крепче.

Разговоры о том, что Наталья рассталась со своим избранником, ведутся давно. Однако сама артистка не понимает, с чего вдруг они стали появляться. Она заверила журналиста издания mk.ru, что у них в семье царит идиллия, и ни о каком разрыве речи быть не может.

«Даже не знаю, откуда эти разговоры, кто должен быть придумать и развить эту тему. У нас все хорошо, и даже лучше, чем хорошо», - поделилась актриса.

Отметим, что Бардо недавно вернулась в США, но, как она призналась, на самом деле постоянно она проживает только в Москве. За границу же ей приходится ездить из-за близких друзей. Но о переезде актриса с мужем не задумываются.

К слову, в браке у артистки родился сын, которого родители назвали Эриком. Сейчас мальчику уже семь лет. Наталья честно призналась, что с воспитанием ребенка справляется не сама, ей помогают няня, а также мама, которая иногда приезжает к ним в гости.

Ранее Наталья Бардо заявила, что была рада диагнозу «Бесплодие».