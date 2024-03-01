Актриса Мария Шумакова рассказала, что находится на восьмом месяце беременности. Об этом сообщает Kp.ru.

Звезда телесериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова посетила показ одного из российских брендов. Журналисты заметили, что актриса находится в положении и решили узнать, на каком месяце беременности Шумакова.

Знаменитость рассказала, что находится на восьмом месяце и планирует уже в апреле родить ребенка. Известно, что актриса ждет мальчика. Она уже определилась с его именем — Леонид.

Для светского выхода Мария выбрала голубой шелковый костюм свободного кроя, серые туфли-лодочки и сумку.

Мария Шумакова в 2022 году вышла замуж за PR-агента Вячеслава Гусева. Супруги решили, что роды будут проходить в одной из самых элитных клиник Подмосковья — «Лапино». Ведение беременности там начинается от 320 тысяч рублей.

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