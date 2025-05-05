Актриса Мария Шукшина сообщила о нетрадиционной ориентации* Филиппа Киркорова

Актриса Мария Шукшина рассказала, что считает певца Филиппа Киркорова представителем нетрадиционной ориентации*(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). По ее мнению, артист пропагандировал неправильные ценности, пока не появился закон, запретивший это.

В интервью Вячеславу Манучарову Шукшина сообщила, почему ей не нравится исполнитель хита «Зайка моя». Она отметила, что Филипп никогда не скрывал свою нетрадиционную ориентацию*.

«Закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, наконец, приняли благодаря СВО. А так он бы просто гордился, рубаху на себе рвал и на ложный путь уводил. Ему хотели подражать неокрепшие души, потому что он богатый, он в тренде. Но это нельзя тянуть на экраны», - заявила Мария в проекте «Эмпатия Манучи».

Актриса вспомнила и о «голой» вечеринке, которая прошла уже после запрета пропаганды нетрадиционных отношений*. По ее словам, артисты, которые участвовали в ней, «отмылись» через поездки в Донбасс.

«Патриотизм уже ручной, превращен в рыночный товар. Понятия уже меняются, к сожалению», - заявила Шукшина.

Ранее Мария Шукшина не поддержала выплаты беременным школьницам.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ