Актриса Мария Шукшина не поддержала выплаты беременным школьницам

Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина выступила с критикой выплат беременным школьницам в регионах. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению знаменитости, невозможно воспитывать духовно-нравственные и патриотические ценности с помощью безнравственных действий.

«Из этого ничего не получится. Из этого получится не со знаком „плюс“ и не „ноль“, а со знаком „минус“», — поделилась актриса.

1 апреля правительство Кемеровской области приняло постановление, согласно которому беременные школьницы смогут получить единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей.

Эти выплаты предназначены для беременных девушек, обучающихся в общеобразовательных школах, вузах и колледжах, но только на очной форме обучения. При этом срок беременности должен составлять не менее 22 недель.

24 марта аналогичный указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. В нем также предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для беременных школьниц, обучающихся на очной форме. Позже подобные меры были введены и в Брянской области, где беременные школьницы могут рассчитывать на 150 тысяч рублей.

Незадолго до этого актер Оскар Кучера не оценил идею о выплатах по 100 тысяч рублей беременным школьницам.