Актриса Мария Порошина не может завершить начатый 17 лет назад ремонт дома

Актриса Мария Порошина рассказала, что ремонт загородного дома, который она начала еще 17 лет назад, до сих пор не завершен. С основными работами справиться удалось, но вот декор еще не весь куплен.

По словам Марии, в некоторых комнатах все еще нет, например, штор. Но даже отсутствие каких-то элементов не мешает жить в доме, и это артистку радует.

«Как сказал мой знакомый, пока не повесишь шторы и картины, стройку нельзя считать завершенной. Вот у нас занавески есть не во всех комнатах, кое-где не хватает люстры и мебели», - рассказала Порошина в интервью «Каравану историй».

Декор актриса подбирает сама. Причем вдохновляется и во время работы. Так, ей иногда удается подбирать интересные предметы интерьера во время гастролей. Они видит что-то необычное, узнает, откуда это, и потом уже покупает себе в дом. Недавно она приобрела картины художницы, с которой познакомилась в Первоуральске.

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