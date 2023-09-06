Актриса Мария Миронова сменила профессию после увольнения из театра

Дочь известного артиста и актриса Мария Миронова сменила профессию после ухода из театра. Звезда вернулась из Италии и дебютировала в качестве режиссера. Об этом сообщает Вокруг ТВ.

Звездная наследница представила постановку в театре на Таганке. Она выступила в качестве режиссера и рассказала о новом статусе. По словам женщины, раньше она не могла представить себе подобное. В ее планы это не входило.

«Больше всего я иронизировала над женщинами в этой профессии, которая убивает женский пол… Как мне казалось», — поделилась Мария.

Знаменитость призналась, что в собственной постановке она иронизировала над современной действительностью, мужчинами, а также над собой в роли режиссера, автора инсценировки и просто женщины. Артистка выразила благодарность команде и зрителям, которые оценили ее «честный труд».

Напомним, что актриса ответила на слова Садальского о том, что ее якобы заставили уволиться из «Ленкома имени Марка Захарова». Миронова призналась, что у них не было никакого конфликта, более того, ей предлагали еще больше ролей. Она и дальше будет выходить на сцену в спектакле «Шут Балакирев», но от других работ отказалась из-за большой загруженности. Мария продолжает быть в театре, но как внештатный сотрудник.

Ранее мы писали о том, как директор «Ленкома» Марк Варшавер высказался об увольнении актрисы Марии Мироновой из театра.