Актриса Мария Машкова выложила фото с мужем Александром Слободяником

Дочь Владимира Машкова замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. Супруги воспитывают двоих детей: 14-летнюю Стефанию и 13-летнюю Александру. Машкова уже несколько лет живет с семьей в США. Артистка признавалась, что у ее мужа прекрасно складывалась карьера за границей, вследствие чего они решились на переезд с наследницами. До начала СВО Машкова прилетала в Россию ради съемок, однако потом отказалась от всех проектов.

Знаменитость рассказывала в соцсетях, что не собиралась так долго быть в отношениях и не разводиться. По словам знаменитости, в 20 лет она решила минимум пять раз побывать в ЗАГСе и следовала этому плану, пока не встретила пианиста, который вернул ей веру в брак.

Стоит отметить, что первым мужем Марии был ее коллега по сериалу «Не родись красивой» Артем Семакин. Они разошлись в апреле 2009 года, а в сентябре того же года Машкова узаконила свои отношения с Слободяником.

Ранее Мария Машкова пожалела о возвращении в Россию ради заработка.