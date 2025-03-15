Уехавшая в США Мария Машкова пожалела о возвращении в Россию ради заработка

Уехавшая из России актриса Мария Машкова подвела итоги трех лет жизни в эмиграции. В интервью ZIMA Magazine дочь Владимира Машкова пожаловалась на сложности с работой в США и заявила, что ей нужно было «строить карьеру в Голливуде».

По словам знаменитости, как и ее коллеги, оказавшись в эмиграции, она столкнулась с невостребованностью. Мария Машкова призналась, что пожалела о том, что периодически возвращалась в Россию на заработки, поскольку в это же время появлялись выгодные предложения в США.

«Здесь никто тебя не ждет, что надо тут ходить на пробы, учить язык и по большому счету начинать все с нуля. <…> Я жила с семьей в Голливуде, а сама постоянно ездила в Россию сниматься в сериалах и фильмах. Меня предупреждали мои менеджер и агент, что ничего хорошего из этого не выйдет. <…> Как назло, только я уезжала, возникали новые предложения, появлялись интересные проекты», — заявила актриса.

Мария Машкова отметила, что ей изначально нужно было строить карьеру в Голливуде, не стремясь за лучшими ролями в Россию.

«Раньше, когда у меня заканчивались деньги, я могла поехать в Россию или в Украину на съемки сериалов. <…> Все эти годы я пыталась усидеть на двух стульях. Сейчас понимаю, что это было неправильно. Надо было биться за работу здесь, а не уезжать в поисках лучшей участи», — высказалась артистка.

Актриса добавила, что в эмиграции можно работать по профессии. Несмотря на «небольшие роли» и «эпизоды» за рубежом, Мария Машкова подчеркнула, что «не жалуется».

Напомним, в 2022 году знаменитость покинула Россию и окончательно переехала в США к мужу вместе с детьми после долгих лет жизни на две страны. По признанию Марии Машковой, она «по-прежнему считает себя частью России» и иногда ей «снится Москва», но она не жалеет об эмиграции и уже не думает о возвращении в родную страну.

Ранее сообщалось о том, что сбежавшая в США Мария Машкова призналась в чувствах российскому актеру.