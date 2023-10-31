Актриса Мария Машкова уехала из Америки и зарабатывает на постановках в Кишиневе

Звезда сериала «Не родись красивой» Мария Машкова уехала из Америки. Актриса проводит время в Кишиневе, где недавно представила свой спектакль «Надеждины».

Спектакль рассказывает о прабабушке Машковой Миле. Актриса решила поведать миру ее автобиографию.

«На первом спектакле на поклонах я зачитала огромный список людей, благодаря которым была издана книга «Надеждин. Кишиневская Сага» и случилась премьера именно в городе, где родилась героиня истории — моя прапрабабушка Миля», — рассказала Машкова на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Напомним, в 2015 году отец Марии Владимир Машков передал ей дневник прабабушки, ставшей женой революционера. Артистка провела всю ночь за чтением записей родственницы. История оказалась настолько вдохновляющей, что Машкова на ее основе подготовила моноспектакль. В личном блоге она анонсировала дату премьеры и внезапно обратилась к отцу.

«Ты, пап, тоже помни… Я скучаю по тебе. Смешному. Талантливому и очень храброму. Верю, что ты именно такой», — высказалась Мария.

Отметим, что артистка несколько лет назад переехала жить в США. Уже больше года она не поддерживает связь с отцом из-за политических разногласий.