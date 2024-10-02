Актриса Мария Кожевникова потеряла 30 млн рублей на IT-компании

Актриса Мария Кожевникова потеряла на бизнесе в сфере информационных технологий 30 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, речь идет о компании «Ремоут Индастриз». Говорится, что бизнес-проект обернулся для актрисы крупными финансовыми потерями.

Источник пишет, что с 2023 года Кожевникова судится за 5 млн рублей. С нее хотят взыскать деньги за якобы нарушение прав на товарный знак.

Ранее появление Кожевниковой на премьере вызвало слухи о пятой беременности. При этом актриса родила четвертого ребенка только год назад. Она объяснила, что не может скинуть лишний вес. Кроме того, у Кожевниковой нашли преддиабет.