Актриса Мария Горбань подарила мужу подержанную иномарку более чем за 7 млн

Актриса Мария Горбань подарила мужу Кириллу Зоткину подержанную иномарку. Стоимость машины примерно 7 млн рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

В качестве подарка Горбань выбрала Porsche 911 Carrera 4S. Как рассказала автоэксперт Мария Посеницкая, такая машина с пробегом стоит примерно 7 млн 200 тыс. рублей.

Новое авто обошлось бы актрисе в сумму около 20 млн – цена зависит от комплектации.

Ранее сообщалось, что бойфренд подарил певице Mia Boyka сумку. Стоимость аксессуара составляет более миллиона рублей.

Как только артистка раскрыла подарок, то позвонила возлюбленному. Она призналась, что очень хотела эту сумку на каждый день и «прожужжала» все уши про нее. Личность избранника Mia Boyka скрывает. Ходят слухи, что речь идет о сыне певца Александра Маршала.