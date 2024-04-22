Актриса Мария Берсенева из «Маргоши» впервые рассказала о приемной сестре. Об этом она призналась в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Актриса Мария Берсенева, известная по роли Марго в сериале «Маргоша», пришла в студию на ТВ вместе с матерью и сестрой, о которой она раньше ничего не рассказывала.

Мать актрисы призналась, что всегда мечтала о нескольких детях, однако в какой-то момент она пережила неудачные роды. После этого семья Берсеневых задумалась об усыновлении.

«Я очень хотела девочку, назвать ее хотела Сашей», — рассказала Татьяна.

В итоге женщина взяла из детского дома 10-летнюю девочку по имени Саша. При этом мама актрисы вспомнила, что ее дочь не сразу приняла нового члена семьи.

«Когда я озвучила ей эту идею, она мне сказала, зачем, у тебя же скоро будут внуки? Я говорю, это же твои дети, ты их будешь воспитывать так, как считаешь нужным, а у меня прям вакуум какой-то», — рассказала женщина.

После смерти отца, горе сблизило сестер, призналась Берсенева.

Ранее мы писали о том, что Илья Резник назвал Аллу Пугачеву сестрой, призвал покаяться и вернуться в Россию.