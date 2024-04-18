Актриса Марина Зудина заявила, что 18-летняя дочь отказалась от учебы за границей. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Дочь Зудиной находится в выпускном классе и готовится к сдаче ЕГЭ по английскому, математике и обществознанию. Школьница хочет изучать рекламу и продвижение продукта. Как выяснилось, у Марии была возможность провести студенчество в Монако. Однако девушка решила учиться в Москве.

«Сначала она думала о менеджменте в сфере фэшн-дизайна — в индустрии моды. Но сейчас решила, что лучше более широко ознакомиться с принципами ведения бизнеса. Дочь говорит: «Мне важны контакты, знакомство с людьми…»», — рассказала актриса.

Не так давно дочь Марины отметила 18-летие. По словам актрисы, они собрались семьей в ресторане, чтобы поздравить именинницу. Также на празднике присутствовал возлюбленный Марии.

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