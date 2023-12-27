Актриса Марина Александрова вместе с семьей покинула Россию перед Новым годом

Актриса Марина Александрова сообщила, что улетела из России вместе с семьей прямо перед Новым годом. Звезда «Бедной Насти» отправилась в Шанхай.

В личном блоге артистка призналась, что в конце 2023 года решила вместе с мужем купить билеты на самолет и покинуть страну. По словам Марины, это лишь отпуск с родными, чтобы набраться новых впечатлений. А уже после праздников Александрова собирается вернуться домой и вновь приступить к работе.

«Улететь, набраться впечатлений и вырасти вместе с детьми, понять, что в Шанхае найден любимый Париж и вспомнить вкус пельменей, хоть их и называют здесь димсамами, что ни говори, раз в десять лет можно сделать исключение и откусить пельмень по полной», - поделилась актриса.

Пост Александрова подкрепила фотографией, сделанной в путешествии. На ней она стояла с детьми на набережной и любовалась панорамой города.

Напомним, что с мужем, режиссером Андреем Болтенко, Марина познакомилась еще в 2011 году, и они до сих пор вместе. Супруги воспитывают двух детей – 11-летнего Андрея и 8-летнюю Екатерину.

Ранее Марина Александрова рассказала о новогодней традиции, которую соблюдает уже 13 лет.