Актриса Марина Александрова раскрыла новогоднюю семейную традицию

Актриса Марина Александрова рассказала, какую новогоднюю традицию соблюдает с мужем вот уже на протяжении 13 лет. Об этом она сообщила в интервью U Magazine.

Марина призналась: каждый год они с мужем покупают елочные игрушки, связанные с событиями, случившимися в их жизни в уходящем году. Постепенно елка начинает «обрастать» воспоминаниями.

«Этой традиции уже 13 лет, и я надеюсь, что когда-нибудь мы с мужем соберем всю семью в большом загородном доме и расскажем внукам, какие события связаны с каждой из игрушек. В этом году, например, хочется купить голубку», — призналась звезда.

В личной жизни у Марины сейчас все хорошо. С 2012 года она замужем за постановщиком Андреем Болтенко. Они воспитывают 11-летнего сына Андрея и восьмилетнюю дочь Екатерину. Но до нынешнего избранника, у актрисы, напомним, были проблемы. За плечами у знаменитости роман с коллегой Александром Домогаровым. Они не могли ужиться, поэтому приняли решение о разрыве. Марина говорит, что повзрослела в этих отношениях.