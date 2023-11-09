Актриса Людмила Чурсина рассказала о браке с сыном генсека Андропова, об этом сообщает Мослента.

Народная артистка СССР трижды была замужем. Последним супругом Чурсиной был сын генерального секретаря СССР Юрия Андропова. С дипломатом Игорем Андроповым актриса прожила в браке четыре года. По воспоминаниям Людмилы Чурсиной, их союз сложился, когда они были уже зрелыми людьми.

«С Игорем Юрьевичем мы поженились, будучи зрелыми людьми. Игорь был человеком очень образованным, с феноменальной памятью — ему было достаточно посмотреть на большой текст, чтобы потом повторить его, буквально до запятой. Я училась от него искусству наблюдения за людьми, психологии», — рассказала она.

Из-за того, что Андропов был не последним человеком в СССР, Чурсиной приходилось посещать приемы с участием политиков разных стран.

«Политика — очень коварная дама, и я предпочитала держаться от нее подальше. Не всегда получалось. На приемы ходить приходилось», — вспомнила она.

Ранее мы писали о том, что актриса Людмила Чурсина объяснила отказ от участия в шоу «Пусть говорят».