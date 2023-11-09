Актриса Людмила Чурсина объяснила отказ от участия в шоу «Пусть говорят», об этом сообщает Мослента.

Народная артистка СССР заявила, что не собирается в ближайшее время участвовать в популярном ток-шоу. По ее мнению, сейчас не лучший момент для подобных телепрограмм.

«Когда огромная аудитория занимается частными вопросами — изменами, любовными треугольниками, внебрачными детьми, а в это время существуют большие проблемы, "болевые" и "горячие" точки, тратить время на подобные обсуждения я не хочу», — рассказала знаменитость.

Чурсина добавила, что в последнее время люди интересуются только пикантными подробностями из личной жизни других.

«В наш век тело, душа, мысли — все "на продажу"», — заявила она.

Людмила Чурсина — советская и российская актриса. На ее счету более 100 ролей в театре и кино. Самыми знаменитыми работами Чурсиной являются роли в фильмах «Угрюм-река» и «Виринея».

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