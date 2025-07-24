Актриса Любовь Толкалина впервые раскрыла, к кому ушла от Егора Кончаловского

Актриса Любовь Толкалина сделала неожиданное признание о расставании с режиссером Егором Кончаловским. Она отметила, что ушла от него к музыканту Борису Гребенщикову*(признан иноагентом на территории РФ).

О связи с певцом Любовь Толкалина не рассказывала на протяжении многих лет. Она предпочитала скрывать этот роман, хоть и считает артиста «лучшим человеком» на планете.

«Свою дочку единственную родила от аристократа, и ушла от него сама к самому лучшему человеку на Земле — Борису Гребенщикову*. Сама и без обид. Море больших событий и океан маленьких...» - поделилась Толкалина.

Подробностей этого романа актриса не раскрыла, но зато призналась, что не жалеет о принятых решениях. Она рассказала, что всего в жизни добивалась сама. А ее прошлое со временем превратилось в «волшебную сказку».

Напомним, что Любовь Толкалина и Егор Кончаловский разошлись еще в 2009 году, но официально оформили развод только в 2017 году. Режиссер делился, что причиной разрыва стало несовпадение характеров.

Ранее Егор Кончаловский признался, что настоял на брачном договоре с Любовью Толкалиной.

*Признан иноагентом на территории РФ