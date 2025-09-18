Актриса Лядова сыграет Елену Блиновскую в сериале о блогере-мошеннице «Паучиха»

Актриса Елена Лядова сыграет главную роль в сериале о блогере-мошеннице «Паучиха». Прототипом героини является осужденная предпринимательница Елена Блиновская.

Об этом сообщили на презентации онлайн-кинотеатра Premier.

По сюжету героиня картины Мила Гоноровская, притворившись психологом, продает в интернете тренинги, обещая клиентам решить проблемы. В итоге на мошенницу заводят уголовное дело. Благодаря адвокату ей удается выйти из СИЗО, однако возвращаться некуда: она остается с арестованными счетами, муж ушел к любовнице, а поклонники отписались. Но даже из разрушенной жизни героиня пытается извлечь выгоду.

Генпродюсер Premier Давид Кочаров рассказал, что блогершу можно будет узнать по флешбекам.

«Мы пытаемся понять, она хороший человек или плохой. Она делала это специально или случайно... Там много всего замешано, очень интересная история, очень крутой сценарий. Это большой хит, я абсолютно точно уверен», - произнес Кочаров на презентации, фрагмент которой приводит StarHit.

Ранее член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева рассказала, что Блиновской можно рассчитывать на отбытие наказания в хозотряде.