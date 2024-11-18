Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян ждут второго ребенка. Супруги рассказали о беременности в соцсетях.

Пара призналась, что узнала об «интересном положении» во время съемок нового проекта режиссера. Сарик и Лиза сняли видео на съемочной площадке и сообщили, что с новым сезоном придется «повременить».

«Сократ говорил, что нельзя войти в одну реку дважды, но он ошибался» — с шуткой отметила Моряк.

Напомним, что звезды поженились в ноябре 2022 года. Девушка признавалась, что любимый сделал ей предложение в самолете. Во время романтической прогулки в небе появилась надпись. 19 февраля 2023 года у супругов родилась дочь Элизабет. А скоро у них появится на свет еще один ребенок.

«Для одного секрета нужны двое, но есть секреты, которыми хочется делиться. Быть мамой и папой — это большое счастье и большая ответственность, к которой мы готовы и от которой получаем большое наслаждение. Все успехи, победы и любовь приобретают более глубокий смысл, когда рядом есть дети. Ждем, когда ты появишься на свет, наш уже любимый малыш», — написала артистка.

Ранее мы писали о том, что актриса из «Жизни по вызову» Лиза Моряк снялась без макияжа на отдыхе в Греции.