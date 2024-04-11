Актриса Лиза Арзамасова рассказала о проблеме, с которой столкнулась во время беременности

Актриса Елизавета Арзамаосва заявила, что во время второй беременности у нее стал периодически «отключаться мозг». Она призналась, что теперь, когда чего-то хочет, она готова перевернуть весь мир.

В начале апреля звезда «Папиных дочек» рассказала поклонникам, что скоро станет мамой во второй раз. Фанаты давно подозревали, что Лиза находится в положении, но она эти слухи никак не комментировала. Теперь же актриса активно сама делится с фанатами своими буднями в ожидании появления на свет малыша.

Несмотря на беременность, Арзамасова решила не брать перерыв в карьере и продолжать сниматься. Но все равно некоторые проблемы у нее возникли. Так, она стала очень прихотливой на работе и с этим ничего не может поделать.

«Бывает, мозг отключается, и ты вдруг чего-то так хочешь, что готов перевернуть весь мир. Мне так захотелось слойку с сыром, вот такую холодную, которая лежала где-то в магазине дней пять. Ребята со съемочной группы, несмотря на то, что сегодня в кадре 180 человек, съездили и привезли мне слойку», - рассказала Лиза в личном блоге.

Напомним, что у Арзамасовой и ее мужа, тренера-постановщика Ильи Авербуха, уже есть один общий сын Лев. Пол второго ребенка пара пока предпочитает не раскрывать.

Ранее Илья Авербух рассказал о реакции старшего сына на беременность Лизы Арзамасовой.