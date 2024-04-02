«Лизе тогда было 14 лет»: Илья Авербух рассказал о первой встрече с женой Арзамасовой

Тренер по фигурному катанию Илья Авербух признался, что впервые встретил свою жену Елизавету Арзамасову, когда ей было только 14 лет. Тогда юная актриса пришла на каток вместе с мамой.

Звезда сериала «Папины дочки» стала второй супругой постановщика. Первое время их союз не воспринимали всерьез из-за разницы в возрасте, но сейчас они одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Как оказалось, жизнь несколько раз сводила Илью с Лизой. Например, их первая встреча состоялась, когда Арзамасова была еще несовершеннолетняя.

«Лизе тогда было 14, и вместе с мамой она пришла на каток в Парк культуры, где снимали «Ледниковый период». Там я впервые увидел и Лизу, и ее маму», - рассказал Авербух StarHit.

Сейчас пара уже воспитывает маленького сына Льва, но при этом оба родителя не забывают и о работе. Причем их сферы то и дело пересекаются. Так, актриса принимала участие в шоу мужа «Ледниковый период», а фигурист недавно снялся в сериале «Папины дочки». Он признался, что начинать карьеру в кино не собирается, но с ролью самого себя, на его взгляд, он справился.

Ранее Лиза Арзамасова спровоцировала разговоры о второй беременности.