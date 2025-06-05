Актриса Елизавета Арзамасова сняла детей от Авербуха в домашней обстановке

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова поделилась в соцсетях кадрами с детьми, которых родила от хореографа Ильи Авербуха. Подписчики восхитились трехлетним Львом и девятимесячной Лией.

Артистка показала свой насыщенный день. На кадрах позировали ее дети – сын был в пижаме, а дочь – в розовом платье с бантом на голове. Потом Елизавета поспешила отправиться на работу, взяв с собой необходимые вещи. Она успела уделить внимание себе, сходить на процедуры по уходу за лицом и телом, а попутно читала сценарий. В конце вечера она показала мужа Илью Авербуха – они вместе катались на самокатах по городу.

Напомним, что Арзамасова, которая младше своего супруга на 22 года, долгое время скрывала эти отношения. Пара официально подтвердила роман в сентябре 2020 года в эфире шоу, а уже через три месяца сыграла свадьбу.

Недавние откровения Авербуха в интервью Ксении Собчак вызвали общественный резонанс. Фигурист признался, что познакомился с Арзамасовой, когда ей было 15 лет, но назвал ее «женщиной, у которой уже все было». Позже спортсмен уточнял, что их роман начался, когда актриса уже достигла совершеннолетия.

У Авербуха есть старший сын Мартин от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Ранее мы писали о том, что фигурист Илья Авербух заработал на бизнесе более 600 млн рублей.