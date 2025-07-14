Актриса Лиза Арзамасова поделилась снимком в юбке с разрезом

Актриса также надела украшения — серьги в виде цветов и золотую цепочку.

Напомним, Лиза Арзамасова замужем за Ильей Авербухом с 2020 года. 14 августа 2021 года у пары родился сын, которого назвали Львом. 8 августа 2024 года Арзамасова родила дочь Лию.

Ранее мы писали о том, что Актриса Лиза Арзамасова рассказала, чему научилась у своего персонажа в «Папиных дочках».