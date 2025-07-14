НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 июля 2025, 19:05
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Актриса Лиза Арзамасова поделилась снимком в юбке с разрезом

Актриса Лиза Арзамасова поделилась снимком в юбке с разрезом

© Starface.ru

Актриса Лиза Арзамасова поделилась снимком в юбке с разрезом. Об этом стало известно из соцсетей.

Актриса Лиза Арзамасова выложила в личном блоге фотографию из отпуска — знаменитость отправилась в Сен-Тропе. На фото Арзамасова позирует в элегантной черной макси‑юбке с глубоким разрезом и в кроп‑топе с длинными рукавами. Свой образ она завершила контрастными аксессуарами: белой кожаной сумкой, очками и сабо на каблуках.

Актриса Лиза Арзамасова поделилась снимком в юбке с разрезом

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса также надела украшения — серьги в виде цветов и золотую цепочку.

Напомним, Лиза Арзамасова замужем за Ильей Авербухом с 2020 года. 14 августа 2021 года у пары родился сын, которого назвали Львом. 8 августа 2024 года Арзамасова родила дочь Лию.

Ранее мы писали о том, что Актриса Лиза Арзамасова рассказала, чему научилась у своего персонажа в «Папиных дочках».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Лиза Арзамасова
отпуск