«Привыкла улыбаться, когда хочется плакать»: Лиза Арзамасова о материнстве, актерстве и самом сумасшедшем поступке
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Лиза Арзамасова достигла успеха во многих сферах. Она — актриса театра и кино, попечитель фонда «Старость в радость» и член Союза писателей России. А еще Лиза — мама двоих детей: 3-летнего Льва и новорожденной Лии. Арзамасова не делает выбор между профессией и семьей: для нее забота о близких и материнство всегда на первом месте. В этом Лиза видит свое предназначение.
Во время второй беременности актриса стала амбассадором проекта «Соберись в роддом с Лизой Арзамасовой» от HappyClub. Благодаря реалити Лиза и другие участницы обменялись опытом и обрели поддержку друг в друге. Беременность — счастливый, но непростой период для девушек, и Арзамасова знает об этом не понаслышке.
В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Лиза рассказала о материнстве, возвращении на сцену после декрета и вспомнила о самом сумасшедшем поступке.
Лиза, Вы стали амбассадором компании NappyClub. Чем Вас заинтересовало участие в образовательном реалити для беременных?
Ответ заключается в слове «образовательном». Будущим мамочкам часто не хватает практических знаний о беременности и первых днях, месяцах жизни ребенка после родов. Эмоциональных знаний хоть отбавляй. Ими делятся и наши мамы, и уже родившие подружки. Но все люди разные, все по-разному проходят этот счастливый, но непростой период, поэтому хорошо, когда ты оснащена набором необходимых навыков и ответов на вопросы.
Беременные — более ранимые и чувствительные женщины. Можно ли утверждать, что миссия проекта — поддержка друг друга?
Обязательно! Особенная ранимость в ожидании малыша требует аккуратности в общении и поддержки на каждом шагу. Близкие и полюбят, и обнимут, а вот убрать тревоги друг друга, «находясь в одной лодке», имея право сказать или написать: «Не волнуйся, со мной было так же», — это дорогого стоит. Мы делимся опытом в моменте. Это важно, потому что ощущения со временем забываются, вытесняются другими заботами и переживаниями.
Что нового Вы узнали, став частью реалити?
У меня были свои интимные вопросы, на которые я получила ответы через истории других молодых мамочек. И это прекрасно.
После родов многие девушки сталкиваются с депрессией. Был ли у Вас кризисный период? Что помогло его пережить, и какой совет могли бы дать будущим мамам?
Мне казалось, что у меня такого периода не было, потому что в силу профессии я привыкла бороться с чувствами и улыбаться на сцене в минуты, когда хочется плакать. В быту это тоже проявляется: ты пытаешься прикрыть свои переживания и трудности улыбкой. Но кризис бывает у всех, и самый главный совет, который я посмела бы дать будущим мамам, — делиться переживаниями с близкими. Поверьте, это не означает «грузить» близких. Любящие люди понимают, что это один из самых эмоционально сложных периодов в жизни женщины. С поддержкой любой путь легче.
С какими проблемами столкнулись во время или после беременности?
На такое я старалась даже не обращать внимания. Понятно, что организм задействует какие-то ресурсы и можно столкнуться с разными его состояниями. Тут вообще, если это не проявления нездоровья, а только эстетика, можно и потерпеть несколько месяцев. Главное — родить здоровенького ребёночка, а с остальным потом разберёмся!
Вы уже опытная мама. Волновались перед рождением второго ребенка?
Волновалась больше, чем в первый раз!
В одном интервью Вы сказали, что поставите на коньки сына, если он сам захочет стать спортсменом. Но детям хочется играть, а не постоянно тренироваться. Как понять, когда стоит отдавать ребенка в спорт, а когда нет?
Всё индивидуально. Никому не хочется тренироваться в детстве, если только это не абсолютная радость и удовольствие. Так что, во-первых, нужно понять, нравится ли малышу занятие, которое предлагают родители, потом выяснить, получается ли у него, расположен ли он физически к этому. Мы с Лёвой сейчас на футбол раз в неделю ходим, он вообще оттуда бы не уходил (смеется). А вот конёчков нашего размера ещё нет.
Лиза, Вы — относитесь к редкому типу девушек, совмещающих работу и материнство. Как удается все успевать? Какие проекты, помимо NappyClub, у вас есть?
Всё успевать невозможно. Главное — не брать на себя непосильных обязательств, заручиться помощью близких и распределить своё время так, чтобы не обделить семью и детей вниманием.
Проект «Соберись в роддом с Лизой Арзамасовой» для меня очень дорог, ведь благодаря ему я помогаю молодым мамочкам пройти этот непростой, но очень важный период жизни. Рада, что стала частью этого большого проекта от компании NappyClub! Кроме того, хочу отметить, что эта компания уделяет трепетное внимание на каждом этапе материнства. Даже после беременности у мам есть проблемы со здоровьем, и нужен специализированный уход, косметика. И компания об этом позаботилась, запустив линейку косметики «Belly Mom». Там есть и масло после растяжек, и шампунь для ломких и секущихся волос.
Многие актрисы боятся, что в декрете потеряют «сноровку», форму и интерес зрителей. А есть ли у Вас переживания, связанные с профессиональной сферой?
Вообще нет. Профессия не обнимет и не поцелует на ночь. Переживаю только за близких и родных. А в профессии так: если буду нужна, буду очень рада, если нет, то освоим другую деятельность (улыбается).
Помните ли Вы свой первый выход на сцену после декрета? Насколько тяжело он дался?
После первого декрета вышла на сцену довольно легко. Зрители приняли меня очень тепло, поэтому кроме добрых эмоций ничего и вспомнить не могу. После вторых родов выйду на сцену в первый раз в конце сентября в роли Золушки. Жду спектакля, как настоящего чуда.
Вы в актерской профессии уже более 20 лет. Какие роли помогли Вам повзрослеть и сделали мудрее?
Я думаю, что любой материал приносит нам новый опыт, даже не самый удачный. Мудреть пока рано. Да и взрослеть не надо торопиться, даже когда сама уже стала дважды мамой. Мне кажется, что некоторая детскость сохраняет более открытый взгляд на мир и сокращает дистанцию между родителями и детьми.
О какой роли мечтаете?
Я не мечтаю о ролях. Я просто радуюсь, если мне достается хорошая роль. А мечтаю я о том, чтобы все мои близкие, родные и любимые люди были счастливы и здоровы. Ну и я вместе с ними.
Вы создаете впечатление человека, тонко чувствующего этот мир. Как Вам удается сохранять в себе свет и искренность?
Спасибо за вопрос, но на него у меня нет ответа. Я получаю так много доброго от людей, жизни и обстоятельств, что самое главное моё чувство — благодарность за всё.
Вас часто характеризуют как тургеневскую героиню. Согласны ли Вы с этим?
Нет. Это такой кинематографический, литературный штамп для поверхностной характеристики внешней скромности, наивности и меланхоличности. Думаю, что всё гораздо сложнее (смеется). Мне, кстати, в кино и театре тургеневских девушек играть не приходилось.
Можете ли Вы отойти от правил и позволить себе шалость? Что самое сумасшедшее Вы делали в жизни?
Шалю постоянно, не прекращая (смеется). Прыжок с тарзанки, занятия мотоспортом и боксом считаются?