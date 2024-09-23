«Привыкла улыбаться, когда хочется плакать»: Лиза Арзамасова о материнстве, актерстве и самом сумасшедшем поступке

Лиза Арзамасова достигла успеха во многих сферах. Она — актриса театра и кино, попечитель фонда «Старость в радость» и член Союза писателей России. А еще Лиза — мама двоих детей: 3-летнего Льва и новорожденной Лии. Арзамасова не делает выбор между профессией и семьей: для нее забота о близких и материнство всегда на первом месте. В этом Лиза видит свое предназначение.

Во время второй беременности актриса стала амбассадором проекта «Соберись в роддом с Лизой Арзамасовой» от HappyClub. Благодаря реалити Лиза и другие участницы обменялись опытом и обрели поддержку друг в друге. Беременность — счастливый, но непростой период для девушек, и Арзамасова знает об этом не понаслышке.

В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Лиза рассказала о материнстве, возвращении на сцену после декрета и вспомнила о самом сумасшедшем поступке.

Лиза, Вы стали амбассадором компании NappyClub. Чем Вас заинтересовало участие в образовательном реалити для беременных?

Ответ заключается в слове «образовательном». Будущим мамочкам часто не хватает практических знаний о беременности и первых днях, месяцах жизни ребенка после родов. Эмоциональных знаний хоть отбавляй. Ими делятся и наши мамы, и уже родившие подружки. Но все люди разные, все по-разному проходят этот счастливый, но непростой период, поэтому хорошо, когда ты оснащена набором необходимых навыков и ответов на вопросы.

Беременные — более ранимые и чувствительные женщины. Можно ли утверждать, что миссия проекта — поддержка друг друга?

Обязательно! Особенная ранимость в ожидании малыша требует аккуратности в общении и поддержки на каждом шагу. Близкие и полюбят, и обнимут, а вот убрать тревоги друг друга, «находясь в одной лодке», имея право сказать или написать: «Не волнуйся, со мной было так же», — это дорогого стоит. Мы делимся опытом в моменте. Это важно, потому что ощущения со временем забываются, вытесняются другими заботами и переживаниями.

Что нового Вы узнали, став частью реалити?

У меня были свои интимные вопросы, на которые я получила ответы через истории других молодых мамочек. И это прекрасно.

После родов многие девушки сталкиваются с депрессией. Был ли у Вас кризисный период? Что помогло его пережить, и какой совет могли бы дать будущим мамам?

Мне казалось, что у меня такого периода не было, потому что в силу профессии я привыкла бороться с чувствами и улыбаться на сцене в минуты, когда хочется плакать. В быту это тоже проявляется: ты пытаешься прикрыть свои переживания и трудности улыбкой. Но кризис бывает у всех, и самый главный совет, который я посмела бы дать будущим мамам, — делиться переживаниями с близкими. Поверьте, это не означает «грузить» близких. Любящие люди понимают, что это один из самых эмоционально сложных периодов в жизни женщины. С поддержкой любой путь легче.

С какими проблемами столкнулись во время или после беременности?

На такое я старалась даже не обращать внимания. Понятно, что организм задействует какие-то ресурсы и можно столкнуться с разными его состояниями. Тут вообще, если это не проявления нездоровья, а только эстетика, можно и потерпеть несколько месяцев. Главное — родить здоровенького ребёночка, а с остальным потом разберёмся!

Вы уже опытная мама. Волновались перед рождением второго ребенка?

Волновалась больше, чем в первый раз!