Актриса Лидия Федосеева-Шукшина озвучила неожиданную причину смерти матери своего правнука

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина тяжело переживает из-за смерти матери своего правнука Фрейи Зильбер. Она считает, что причина кончины женщины заключается в нелюбви. Ее слова передала близкая подруга и адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Юрист отметила в беседе с журналистами, что Федосеева-Шукшина сочувствует семье Фрейи и благодарна ей за то, что родила ее правнука. Артистка не была знакома лично с Зильбер и очень жалеет об этом. Она также отметила, что готова оказать любую помощь в воспитании ребенка погибшей, включая материальную поддержку.

«Когда мы разговаривали с Лидией Николаевной по поводу внезапной смерти Фрейи, она сказала: „Причина этой страшной трагедии в одном: нелюбовь“», — рассказала Вербицкая-Линник Ura.ru.

Напомним, что тело 27-летней женщины нашли в Санкт-Петербурге. Рядом с ней также находились без сознания мужчина и еще одна россиянка. Предварительно, у Фрейи случилась передозировка наркотиками.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что может помочь с похоронами Фрейи Зильбер.