Актриса Лидия Федосеева-Шукшина едва ходит из-за сильной боли в коленях, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О проблемах со здоровьем Лидии Федосеевой-Шукшиной стало известно накануне. Ее дочь признавалась, что артистка практически оглохла после перенесенного инсульта. Однако теперь беда у актрисы случилась с суставами - журналисты сообщают, что Шукшиной тяжело самостоятельно передвигаться.

По данным медиков, коленные суставы народной артистки сильно деформированы - ее ноги едва сгибаются на 90 градусов. Врачи провели рентген конечностей и выявили у Шукшиной остеопороз обоих коленных суставов второй степени - при этом заболевании снижается плотность костной ткани и повышается риск внутрисуставного перелома.

При этом, медики пока не отправляют артистку в больницу. Ее ждет курс обезболивающей терапии на дому. Если же лечение не поможет, Шукшину госпитализируют.

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