Актриса Лариса Голубкина призвала не делить уехавших на патриотов и предателей

Актриса Лариса Голубкина заявила, что в решении некоторых деятелей культуры уехать из России нет никакого мировоззрения или философии. Она призвала не делить артистов на предателей и патриотов.

«Было бы слишком просто всех по полочкам разложить: здесь предатели, там - патриоты... Тут другое разделение, на мой взгляд. На тех, кто выгадал от этой ситуации, и тех, кто прогадал. У многих единственный аргумент для принятия решения был такой: что я получу от этого решения? Поэтому всё может измениться в любую минуту», - сказала Голубкина в беседе с Kp.ru.

Актриса подчеркнула, что не собирается никого судить, так как прежде всего занимается своим собственным перевоспитанием.

«Кто-то назовет это хитростью. Но я не хитрю. Действительно, основная масса людей сегодня думает не о высоких идеях, а о себе, о своей жизни, о своём достатке, о квартирах, машинах», - заключила Голубкина.

Ранее певец Стас Михайлов впервые высказал свое мнение о коллегах, которые, находясь за границей, критикуют свою страну. Он выразил уверенность, что эти люди «на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги». После этого на артиста с бранной речью обрушилась 74-летняя Алла Пугачева.