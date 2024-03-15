Актриса Кристина Бабушкина вышла в свет без кольца после задержания мужа

Актриса Кристина Бабушкина вышла в свет без обручального кольца. Звезда побывала на премьере нового сезона сериала «Беспринципные». Об этом сообщает Газета.Ru.

На премьере девушка выступила в роли исполнителя нескольких песен из сериала. Для выхода перед публикой она выбрала блестящий кардиган, сет-колье из жемчуга, топ и брюки. Журналисты заметили, что на безымянном пальце актрисы не было обручального кольца.

Среди гостей вечера также были актеры сериала: Павел Деревянко, Анна Слю, Ксения Утехина, Павел Табаков, Марина Доможирова, Катя Кабак, а также их друзья и коллеги: Мария Миногарова, Pharaoh, Алина Загитова, Оксана Лаврентьева, Влад Соколовский, Никита Тарасов, Юлия Пош, Маша Федорова и другие.

Напомним, что 16 июня произошел инцидент с автомобилем, в котором находились Бабушкина и ее муж. При осмотре машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили сверток с наркотическим средством. В момент задержания супруг Бабушкиной пытался съесть наркотики и укусил сотрудника ДПС за палец. Актриса проходит как свидетель по делу о хранении наркотиков ее мужа Андрея Гацунаева. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Мужчина отказался от признания вины и дачи показаний, его отправили под домашний арест.

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