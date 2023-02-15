Актриса Кристина Асмус впервые показала возлюбленного, которого скрывала почти год

Уже долгое время ходят слухи о романе Кристины Асмус и Романа Евдокимова. Сами актеры отношения официально не подтверждали, однако продолжали появляться вместе на публике. А в прошедший праздник День святого Валентина экс-супруга Гарика Харламова решила порадовать поклонников и выложила первое фото с «тайным» возлюбленным.

Лицо избранника Асмус так и не показала, но у подписчиков ее блога не остается сомнений, что обнимает она именно Евдокимова. Это можно понять по публикациям актера в этот же день. Он тоже не раскрыл личность своей спутницы, однако по маникюру и кольцам стало понятно, что это Кристина.