Актриса Кристина Асмус впервые показала возлюбленного, которого скрывала почти год
Фото: Starface.ru
Уже долгое время ходят слухи о романе Кристины Асмус и Романа Евдокимова. Сами актеры отношения официально не подтверждали, однако продолжали появляться вместе на публике. А в прошедший праздник День святого Валентина экс-супруга Гарика Харламова решила порадовать поклонников и выложила первое фото с «тайным» возлюбленным.
Лицо избранника Асмус так и не показала, но у подписчиков ее блога не остается сомнений, что обнимает она именно Евдокимова. Это можно понять по публикациям актера в этот же день. Он тоже не раскрыл личность своей спутницы, однако по маникюру и кольцам стало понятно, что это Кристина.
Кристина Асмус с возлюбленным
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Отметим, что многие фанаты подозревают, что Роман сопровождал артистку и в двух недавних отпусках – в Дубае и в Египте. В новогодние праздники Евдокимов несколько раз публиковал кадры из ОАЭ, поэтому пользователи Сети решили, что он был с Асмус и ее дочерью Настей от Гарика Харламова. Свою компанию в путешествии по реке Нил Асмус тоже не раскрыла, но также не исключено, что все фотографии актрисы делал именно ее избранник.
Ранее в Сети раскритиковали Кристину Асмус за отдых в Египте. Хейтеры заявили, что ей не хватает денег на нормальный звездный курорт и что она «скатилась».