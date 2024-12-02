Актриса Кристина Асмус освоила новую профессию

Актриса Кристина Асмус стала продюсером. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Около недели назад Кристина Асмус впервые вышла в свет с новым возлюбленным. Им оказался продюсер сериала «Первый номер» Илья Бурец. Журналистам удалось выяснить, что у мужчины от предыдущего брака есть 11-летняя дочь, а развелся он с женой совсем недавно — 18 ноября.

Каково же было удивление поклонников Асмус, когда выяснилось, что актриса решила заняться новым для себя делом — она пошла по стопам нового возлюбленного и тоже стала продюсером. Актриса поработала над фильмом «Обе две».

Напомним, Кристина Асмус в 2013 году вышла замуж за Гарика Харламова. Спустя год у них родилась дочь Анастасия, а в 2020 году пара развелась.

Ранее мы писали о том, что Кристина Асмус получила травму во время спектакля.