Актриса Катерина Шпица призналась, что состояла в мучительных отношениях

37-летняя артистка Катерина Шпица, звезда сериала «Полярный» в прошлом была замужем за актером и каскадером Константином Адаевым. Супруги развелись — от их брака остался сын Герман. Спустя время Шпица решила вступить в новые отношения, которые принесли ей много боли.

Она призналась, что состояла в мучительных отношениях, которые принесли ей не счастья, а только одни страдания. Актрисе даже пришлось обратиться к специалисту из-за психологических проблем.

В проекте Татьяны Навки «Команда» актриса призналась, что разошлась с отцом Германа из-за угасания чувств. По ее словам, в личной жизни случается всякое.

«Потом в моей жизни появился человек, на которого я возложила слишком много надежд. Думаю, что я чего-то перепутала, наверное, очень сильно хотелось верить, что это то самое», — рассказала она.

Два года назад актриса обрела счастье в личной жизни. Она стала женой бизнесмена, директора сети фитнес-клубов Руслана Панова. Будущие супруги познакомились в 2018 году. На свадьбе была и близкая подруга актрисы — певица Алена Свиридова, которая решила сделать молодоженам необычный, курьезный подарок, надеясь на то, что они посмеются над ним в первую брачную ночь.

Свиридова вспоминала, что видела, как зарождаются отношения Катерины с Русланом. Их женитьбу она назвала трогательной. Подарок молодым она принесла в красивой коробочке, сказав: «Катя, вскроешь, когда сегодня будете проводить свою брачную ночь, посмеетесь». Презент был, по ее словам, интимного характера.

Напомним, ранее Катерину Шпицу не пустили в самолет, когда она собиралась лететь в Пермь. Звезда сериала «Полярный» поделилась с подписчиками в соцсети подробностями произошедшего и назвала случай странным. По ее словам, когда после непродолжительной задержки объявили посадку на рейс, у выхода собралась большая очередь.