Актриса Катерина Ковальчук пришла на Московскую Неделю моды без макияжа

Актриса Катерина Ковальчук стала гостьей третьей Московской Недели моды. Новая жена комика Гарика Харламова пришла на показ без макияжа. Пользователи Сети отметили, что она могла вдохновиться Памелой Андерсон, которая давно отказалась от косметики. Об этом сообщает Woman.ru.

Катерина посетила шоу Fashion Rebels вместе с подругой-стилистом Катей Панч. Актриса была в образе total black. На показе ей вручили белую альстромерию, которой она оказалась очень рада, поэтому позировала с веточкой фотографам.

Также на шоу были замечены и другие звезды. Например, Анна Калашникова, Аврора, Милана Пич, Дарья Коробова, Александра Киселева и многие другие.

Напомним, что этим летом Катерина Ковальчук стала женой Гарика Харламова. Сначала звезды просто расписались и уехали в путешествие. Но затем они организовали большую свадьбу с друзьями и близкими. На праздник были приглашены коллеги-юмористы Харламова, а также российские актеры и музыканты.

После замужества Катерина решила официально сменить фамилию. Она призналась, что теперь в паспорте Харламова, но фамилию Ковальчук оставила для работы.

Ранее Катерина Ковальчук рассказала о будущей совместной работе с мужем Гариком Харламовым.