Актриса из «Школьного вальса» Елена Цыплакова появилась на премьере с тростью

Известная актриса и режиссер Елена Цыплакова, звезда фильма «Школьный вальс», посетила премьеру картины, в которой снялась. Обычно она избегает светских мероприятий, но на этот раз сделала исключение. Как сообщает mk.ru, женщина была с тростью.

Несмотря на проблемы со здоровьем — у Цыплаковой диабет, из-за которого несколько лет назад она передвигалась на инвалидной коляске, — она пришла на показ, опираясь на трость. Однако в пресс-зону вышла уже без нее.

В беседе с журналистами звезда призналась, что полностью погружена в работу. Она является преподавателем по актерскому мастерству.

«В первый день, когда сообщили, что я набираю актерский курс, записалась тысяча человек. Я прослушала уже 500, и сейчас, летом, буду остальных смотреть», – поделилась Елена.

На премьере ее сопровождал муж Павел Щербаков, который старался оставаться в тени. Он скромно сидел в фойе, пока жена общалась с прессой, и отказался фотографироваться.

Напомним, что Цыплакова была замужем трижды, но лишь третий брак оказался счастливым. Со своим нынешним супругом, водителем Павлом, она познакомилась случайно, когда уже не верила в отношения. Благодаря его поддержке ей удалось встать с инвалидного кресла и вернуться к активной жизни.

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