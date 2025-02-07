Актриса из сериала «Комбинация» Анастасия Уколова призналась, почему на самом деле скрывает мужа

Актриса Анастасия Уколова рассказала немного подробностей личной жизни. Звезда сериала «Комбинация» предпочитает скрывать мужа и не давать комментариев об отношениях. Как оказалось, не просто так. По словам артистки, ее муж — непубличный человек, поэтому у них и непубличный брак.

На протяжении уже долгого времени Уколова находится в отношениях, но о ее возлюбленном практически ничего неизвестно.

«Мой спутник по жизни непубличный человек, мой муж, и поэтому мы не афишируем наши отношения. Наверное, если бы мы оба были бы публичными людьми, мы бы афишировали», — рассказала актриса Пятому каналу.

Напомним, что у Анастасии есть ребенок, и порой ей довольно сложно совмещать семью и работу. Поэтому иногда ей приходится брать малыша с собой на съемки.

«Я собиралась на вечер. Меня хватал ребенок за ногу и кричал: „Мама не уходи!“. Я докрашивала глаз и думала: „О, Господи, что происходит?“ Но я себе всегда говорю: „Настя, все классно! У тебя есть любимая работа. У тебя есть семья, ребенок! Пожалуйста, не гневи вселенную!“», — поделилась Анастасия.

Ранее стала известна личность тайного мужа Анастасии Уколовой.