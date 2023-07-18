Актриса из сериала «Интерны» попалась в ловушку мошенника

Актриса театра имени Ермоловой Эллина Козлова, также известная по эпизодической роли в сериале «Интерны», попалась в ловушку мошенника. Женщина уже подала заявление в полицию. Об этом сообщает mk.ru.

56-летняя артистка рассказала, что весной 2022 года отдала 433 тысячи рублей соседу по даче в Ленинском городском округе Подмосковья. Мужчина должен был построить мансарду, крыльцо, перила, козырек, а также часть стены на веранде.

Сосед взял деньги, но работу так и не выполнил. При этом возвращать средства он отказался. Сейчас по этому делу ведется расследование.

Ранее мы писали, что жена известного фигуриста Лиза Арзамасова сражается с мошенниками в социальных сетях.