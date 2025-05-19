Актриса из сериала «Дылды» Копанова заявила, что негативно относится к диетам

Звезда сериала «Дылды» Екатерина Копанова рассказала о своем отношении к диетам. Актриса дала интервью Леди Mail.

Зрители видели Екатерину в различных проектах, среди которых: «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Триггер», «Кровавя барыня», «Шаляпин», «Дылды» и «Маня и Груня». Она всегда выделялась своими рыжими волосами и веснушками. Часто, режиссеры хотят видеть на экране худых артисток, но Копанова не хочет насильно худеть ради съемок. Она призналась, что негативно относится к диетам.

«Подобные ограничения очень вредны для организма. Тело у нас одно — и оно с нами на всю жизнь. Если его постоянно изматывать, добром это не кончится. Диета — это стресс для организма: ты скинешь вес на пару недель-месяц, но потом он вернется, потому что организм не понимает, что с ним происходит», – поделилась мнением девушка.

Она подчеркнула, что человеку необходим более здоровый подход. Также звезда высказалась о пластических операциях. Она отметила, что относится к ним отрицательно и не собирается ложиться под нож хирурга. Тем более что ей нравятся другие способы ухода за внешностью.

«Что касается косметолога, хожу к нему на массаж лица», — добавила Екатерина.

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