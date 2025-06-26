Актриса Ирина Пегова закрутила новый роман со звездой «Майора Грома», который моложе нее на 10 лет

Актриса Ирина Пегова в конце июня появилась на публике вместе с новым возлюбленным. Как оказалось, сердце артистки украл Сергей Марин, прославившийся благодаря фильму «Майор Гром».

Пара впервые вышла в свет ради Дня мороженого в ГУМе. Актеры не скрывали своего счастья и открыто говорили об отношениях. В беседе с журналистами программы «Ты не поверишь!» Сергей делился, что влюбился в Ирину с первого взгляда. Но при этом он пока отказался обсуждать свадьбу.

Отметим, что Марин на 10 лет моложе своей избранницы, но это не мешает их роману. В кино он играет в основном героев-любовников, хотя сам не очень любит это ампула. Он признавался, что не хотел бы застревать в одном образе. О прошлых романах актера ничего неизвестно. Во всех интервью Сергей уходил от ответа, когда у него спрашивали о возлюбленных.

Что касается Ирины, то она с 2005 по 2011 год была в браке со звездой фильма «Брат 2» Дмитрием Орловым. У артистов есть 19-летняя дочь. Несмотря на тяжелое расставание, бывшим супругам удалось сохранить уважительные отношения.

Ранее Ирина Пегова рассказала, на кого учится ее единственная дочь.