46-летняя актриса Ирина Пегова вышла в свет в коротком платье и красных сапогах

Актриса Ирина Пегова посетила премьеру романтического фильма «Четыре четверти» режиссера Евгении Тирдатовой, которая состоялась в кинотеатре «Художественный» в Москве. На мероприятии также присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Для выхода в свет 46-летняя звезда «Прогулки» выбрала короткое алое платье, из-под которого виднелась белая полоса кружев. Также она дополнила образ сапогами в тон. Актрисе сделали укладку, уложив распущенные волосы в аккуратные локоны, и закололи у лица, открыв лоб.

Ирина пребывала в хорошем расположении духа, она много улыбалась и с удовольствием позировала фотографам. При этом артистка не стала отвечать на вопросы журналистов и молча проследовала в зал.