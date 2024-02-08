Актриса Ирина Муравьева отпразднует 75-летие на сцене театра в образе Бобылихи

Актриса Ирина Муравьева отпразднует свой 75-й день рождения на сцене Большого театра в образе Бобылихи. Звезда появится перед зрителями в премьерном оперно-драматическом спектакле «Снегурочка». Об этом сообщает РБК Life.

8 февраля поклонники смогут увидеть именинницу на Новой сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ). Постановка «Снегурочка» создавалась совместно с Малым театром. В этот день Муравьевой исполняется 75 лет.

Напомним, что Ирина Муравьева обрела всесоюзную популярность после выхода картины «Москва слезам не верит», премьера которой состоялась 11 февраля 1980 года. Зрителям полюбилась роль Людмилы, за которую женщина получила Государственную премию СССР.

За полвека своей актерской карьеры в советском и российском кино Муравьева сыграла в нескольких десятках фильмов и сериалов. Особенно ярко выделяются такие ленты, как «Карнавал» (1982), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), «Мы, нижеподписавшиеся» (1981), «Артистка из Грибова» (1988). В последнее десятилетие она появлялась в нескольких менее известных фильмах и сериалах. Но зато женщину можно часто увидеть на театральной сцене.

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