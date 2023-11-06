Актриса Ирина Медведева призналась, что ее дети забывают русский язык во Франции

Актриса Ирина Медведева в 2018 году вышла замуж за бизнесмена Гийома Буше и переехала жить во Францию. Она призналась, что ее дети постепенно начали забывать русский язык.

По словам звезды сериала «Кадетство», она пытается приучить сына и дочь, рожденных во Франции, к русской культуре и регулярно общается с ними на родном языке. Четырехлетний сын актрисы хорошо говорит по-русски и обладает огромным словарным запасом.

«Когда я уезжаю, например, на съемки, сын остается во Франции и ходит в школу. И хоть я регулярно говорю с ним по телефону, замечаю, что он потихоньку забывает русский язык, если даже неделю не говорит так часто со мной, как обычно», —посетовала Медведева в беседе с «Теленеделей».

Актриса также призналась, что скучает по Москве, но не может вернуться из-за семьи, проживающей во Франции. Жизнь на два дома утомляет ее, но в этом актриса видит и некоторую прелесть.

Ранее мы писали, что Ирина Медведева переехала в Париж, как только вышла замуж. Она не отказывается от работы и нередко приезжает в Россию на съемки, что не очень нравится ее мужу. Дело в том, что перелет теперь занимает целый день вместо четырех часов, как было раньше.