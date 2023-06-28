Актриса Ирина Безрукова вспомнила, как ей предлагали квартиру за оказание интимных услуг

Ирина Безрукова относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Актриса ведет активный диалог с публикой и готова обсудить не только свою профессиональную деятельность, но и личную жизнь. На этот раз знаменитость дала откровенное интервью, в котором она вспомнила неприятную историю из молодости.

По словам Ирины, свою юность она провела вдали от роскоши. В конце 80-х будущая звезда кино только приехала в Москву и снимала себе комнату. Однако уже в тот период Безрукова имела влиятельных ухажеров. Однажды взрослый мужчина предложил 18-летней артистке финансовую помощь, правда, с одним условием. Он подарит девушке квартиру за интим. К слову, Ирина отказалась от подобного предложения.

«Он доказывал, что все продается и покупается прямо на реке. Я поблагодарила за щедрость и вышла на берег», — сообщила актриса.

Как выяснилась, подобная история повторилась и в зрелые годы знаменитости. По воспоминаниям Ирины, один китайский продюсер также намекал ей на интим, однако кинодеятель получил отказ.

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