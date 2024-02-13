Актриса Ирина Безрукова поделилась воспоминаниями о студенческих годах

58-лентняя актриса Ирина Безрукова, несмотря на возраст, выглядит молодо. Артистка сохранила подтянутую фигуру и активно следит за внешностью. Она поделилась в соцсети архивными фото, на которых запечатлена в студенческие годы. Об этом пишет Вокруг ТВ.

«Эти кадры были сделаны еще в моем родном городе Ростове-на-Дону. Наверное, это где-то 1987 год. Я студентка театрального отделения Ростовского училища искусств», — подписала пост артистка.

Также Ирина Безрукова поделилась, что свои наряды со снимков она приобрела на заграничных гастролях с театром.

«Эти трикотажные платья я приобрела во время своих самых первых гастролей с театром за границу. Мы тогда ездили в Болгарию, в города София и Плевен», — написала актриса. Подписчики звезды отметили, что она почти не изменилась за эти годы. По мнению многих, в этом есть магия.

Напомним, долгое время некоторые обвиняли Ирину Безрукову в пластике. Однако сама артистка не раз отмечала, что не допускала кардинальных вмешательств в свою внешность. По словам актрисы, здоровье и молодость ей удается сохранить благодаря правильным привычкам в питании.

Кроме того, бывшая супруга Сергея Безрукова рассказала, что регулярно посещает косметологов, чтобы сделать кожу подтянутой.

Ранее сообщалось о том, что Ирина Безрукова посетила мероприятие в Москве, приуроченное к празднованию Китайского Нового года, и рассказала о секрете своей красоты.