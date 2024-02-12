«Неумытая и в спортивных костюмах не хожу»: Безрукова появилась с ярким макияжем и рассказала о секрете красоты
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Актриса Ирина Безрукова посетила мероприятие в Москве, приуроченное к празднованию Китайского Нового года, и рассказала о секрете своей красоты. С артисткой общалась корреспондент сайта «Страсти».
Безрукова была с ярким макияжем и в строгом красном костюме.
«Я сегодня пришла после своего парикмахера. Зовут его Павел Ваан. Макияж Екатерина Калинина. Это все Россия. Костюм Елена Колотвина. Это тоже Россия», - сообщила Безрукова.
На вопрос, как ей удается всегда выглядеть эффектной и яркой, Безрукова ответила: «Я неумытая и в спортивных костюмах на мероприятия не хожу. Я точно так же, как все обычные люди, выгляжу утром. Просто привожу себя в порядок», - призналась актриса.
Праздник в честь Китайского Нового года в Москве организовал сайт WDay.ru. На него приглашены телеведущие Юлия Барановская и Аврора, блогер Алана Мамаева, модель Анна Калашникова и другие.
Ранее сообщалось, что Калашникова появилась перед журналистами с перевязанной головой. Подробнее читайте здесь.