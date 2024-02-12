«Неумытая и в спортивных костюмах не хожу»: Безрукова появилась с ярким макияжем и рассказала о секрете красоты

Актриса Ирина Безрукова посетила мероприятие в Москве, приуроченное к празднованию Китайского Нового года, и рассказала о секрете своей красоты. С артисткой общалась корреспондент сайта «Страсти».

Безрукова была с ярким макияжем и в строгом красном костюме.

«Я сегодня пришла после своего парикмахера. Зовут его Павел Ваан. Макияж Екатерина Калинина. Это все Россия. Костюм Елена Колотвина. Это тоже Россия», - сообщила Безрукова.

На вопрос, как ей удается всегда выглядеть эффектной и яркой, Безрукова ответила: «Я неумытая и в спортивных костюмах на мероприятия не хожу. Я точно так же, как все обычные люди, выгляжу утром. Просто привожу себя в порядок», - призналась актриса.