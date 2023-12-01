Актриса Ингрид Олеринская развелась с мужем через 1,5 года после свадьбы. Об этом звезда сериала «Ира» рассказала порталу Вокруг ТВ.

14 марта 2022 года артистка вышла замуж. Ингрид не стала раскрывать личность избранника. Она лишь уточнила, что он далек от шоу-бизнеса и трудится в МЧС. По словам Ингрид, в тот день она была счастлива: тогда Олеринская не только вступила в брак, но и отметила юбилей. Как выяснилось, в скором времени супруги расстались.

Ингрид не рассказала, в чем причина развода. При этом она отметила, что находится в ожидании «своего» человека. Звезда сериала «Ира» хочет встретить сильного мужчину, с которым будет ощущать себя уверенно.

«Пока такого нет. Остается образ селф-мейд, и этот образ, возможно, отталкивает мужчин», — высказалась артистка.

Ингрид добавила, что у нее много ухажеров. Несмотря на это, она не спешит вступать в отношения.

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