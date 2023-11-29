«Поэтому одинок»: Киркоров назвал неожиданную причину развода с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров признался, что изменял Алле Пугачевой во время брака. Об этом сообщает Кp.ru со ссылкой на шоу «Маска».

Киркоров и Пугачева развелись в 2005 году. Исполнитель хита «Зайка моя» неоднократно говорил о том, что он тяжело перенес расставание с коллегой. На тот момент считалось, что артисты разошлись из-за романа Пугачевой с известным юмористом. Однако в эфире шоу «Маска» Филипп заявил, что их брак с певицей рухнул по его вине. Как выяснилось, исполнительница хита «Арлекино» узнала о супружеской измене Киркорова.

«Поэтому одинок, поэтому со мной развелись, я всегда ходил налево», — заявил артист.

Примечательно, что Киркоров уже давно не одинок. В 2023 году он признался в наличии женщины, которая делает его счастливым. По словам Филиппа, избранница даже переехала к нему в дом. Певец не спешит раскрывать имя возлюбленной. Журналисты убеждены, что у Киркорова роман с продюсером Татьяной Тур.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж. Подробности смотрите в этой статье.