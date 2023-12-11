Актриса и мать Илзе Лиепы Маргарита Жигунова упала дома и получила травму

86-летней актрисе и матери танцоров Андриса и Илзе Лиепы Маргарите Жигуновой потребовалась помощь врачей. Она упала дома и получила травму.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Инцидент произошел днем 10 декабря. Женщина с трудом передвигается, и на этот раз она оперлась на коляску, та поехала, и Жигунова упала. К ней тут же подбежали муж и сиделка, они вызвали скорую в квартиру на Большой Якиманке, где случилось ЧП.

Медики диагностировали ушиб мягких тканей и не стали госпитализировать Жигунову. Ей назначили обезболивающие препараты.

Напомним, Жигунова – бывшая жена Мариса Лиепы. В отношениях с ним родились двое детей – Андрис и Илзе, прославившие российский балет. Актриса играла в театре им. Пушкина, снималась в кино.

Ранее сообщалось, что в Сиднее фанатка упала на концерте певца Робби Уильямса. 70-летняя поклонница хотела пробраться ближе к исполнителю, но упала с шести рядов кресел и скончалась в больнице.