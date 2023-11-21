Упавшая на концерте Робби Уильямса в Сиднее фанатка умерла в больнице от травм

Поклонница Робби Уильямса умерла после падения на его концерте в Сиднее. 70-летняя женщина была на выступлении артиста и хотела перелезть через сидения, но поскользнулась и упала. В итоге ее доставили в больницу, где она ушла из жизни. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

Напомним, что концерт исполнителя прошел в столице Австралии в четверг. Одна из поклонниц захотела быть поближе к сцене, поэтому стала перелезать через сидения. В какой-то момент она не удержалась и упала с шести рядов кресел. После случившегося к ней прибежали медики и оказали первую помощь. Далее вызвали карету скорой помощи, которая доставила пострадавшую в больницу.

Организаторы рассказали, что сотрудники площадки оказали помощь женщине, также рядом с ней был медработник, который тоже оказался на концерте в качестве зрителя. Позже выяснились, что у нее были травмы лица и головы. Несколько дней врачи боролись за жизнь 70-летней фанатки артиста, но от полученных травм она скончалась.

Отмечается, что представители Робби Уильямса пока не отреагировали на произошедшее.

Ранее мы писали о том, что тяжелобольной Брюс Уиллис впервые за долгое время вышел в свет. Поклонники сразу заметили, как сильно актер изменился.