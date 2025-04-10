Актриса Гусева почтила память погибшего год назад певца Евгения Кунгурова

8 апреля 2024 года ушел из жизни российский оперный певец Евгений Кунгуров. Актриса Екатерина Гусева почтила память партнера по передаче «Романтика романса».

Звезда «Бригады» вела вместе с певцом программу на телеканале «Культура». В годовщину смерти артиста Гусева поделилась кадрами концерта, снятыми незадолго до случившегося. В выложенном фрагменте соведущие исполнили композицию Анны Герман и Льва Лещенко «Эхо любви».

«Ровно год назад ушел из жизни Женя… Это наше последнее с ним выступление», — написала Екатерина, анонсировав вечер памяти заслуженного артиста России в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

За год до смерти от звезды шоу «Голос» ушла жена с детьми. Артист не смог справиться с переживаниями от потери супруги и карьерных проблем. Кунгурова похоронили 13 апреля на его Родине — в городе Заречный Свердловской области.

Напомним, Евгений Кунгуров исполнил пророческую песню на концерте в Твери. В ней певец будто прощается с поклонниками и просит его за все простить: «Как тихо в комнате, как пусто в комнате, / И вы лицо мое не сразу вспомните. / Потом забудете, совсем забудете. / Прошу за все простить меня».