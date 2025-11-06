Актриса Галина Боб показала кадры с гендер-пати сестры Татьяны

Актриса Галина Боб рассказала, что у ее сестры Татьяны родится девочка. Об этом стало известно из соцсетей.

Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб опубликовала кадры с гендер-пати ее сестры Татьяны. Девушка собрала на вечеринке всех членов семьи и устроила среди них опрос, кто же у нее родится. Большинство родственников Татьяны заявили, что ждут девочку.

Спустя несколько мгновений в небо выстрелили розовые салюты — ожидания членов семьи оправдались, у Татьяны Боб родится девочка. Этот ребенок станет четвертым в семье сестры знаменитости. Сейчас она воспитывает одну дочь и двоих сыновей.

Галина Боб также воспитывает троих детей в браке с режиссером Сергеем Корягиным.

